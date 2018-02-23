С франшизой «Мамин хлеб» мы познакомились еще в августе 2019 г.



Перелистывая все возможные варианты своего дела, мы наткнулись на тему общепита, а именно — своей пекарни.



Именно в августе я решила поехать и познакомиться лично с командой и руководителями «Маминого хлеба» в г. Ижевск.



Узнать у них условия сотрудничества и что необходимо, чтобы открыть свою первую пекарню по франшизе.



По приезду мы начали искать помещение. Нашли через 3-4 месяца и тут большие проблемы возникли с электричеством и документацией. Но… было бы желание, а остальное всё решаемо. Кто открывал свое дело, тот поймет!



Сейчас выручка в нашем первом магазине составляет 1,5 млн. рублей. Через год мы открыли ещё одну пекарню полного цикла, затем дозагрузили её торговой точкой, что тоже в совокупе составляет 1 млн. рублей. По сей день очень плотно общаемся с территориальным менеджером. Это безумно тяжелый бизнес, но… хлеб — это тот продукт, который будет востребован всегда!!! Несмотря на ситуацию в мире!