С компанией «Мамин Хлеб» мы дружим с 2017 года. Изначально я рассматривал нескольких партнеров, но остановился на франшизе «Мамин Хлеб». Дальнейшая совместная работа подтвердила правильность моего выбора.
С компанией «Мамин Хлеб» мы дружим с 2017 года. Изначально я рассматривал нескольких партнеров, но остановился на франшизе «Мамин Хлеб». Дальнейшая совместная работа подтвердила правильность моего выбора.
Во время нашего сотрудничества были разные ситуации: мы спорили, обсуждали, рассматривали варианты, но всегда находили решения. Благодаря тому, что УК относится к франчайзи, как к полноценному партнеру по бизнесу, понимает и принимает наши проблемы, помогает в их решении, идет навстречу в сложных ситуациях, на сегодняшний день у меня функционирует 4 полноценных производства и 11 торговых точек.
Проработка и внедрение новых направлений, регулярное обновление ассортимента, расширение продуктовой линейки придают уверенности, увеличивают товарооборот пекарни, позволяют получать больший доход. Надеюсь на дальнейшее плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество.
С компанией «Мамин Хлеб» мы дружим с 2017 года. Изначально я рассматривал нескольких партнеров, но остановился на франшизе «Мамин Хлеб». Дальнейшая совместная работа подтвердила правильность моего выбора.
Во время нашего сотрудничества были разные ситуации: мы спорили, обсуждали, рассматривали варианты, но всегда находили решения. Благодаря тому, что УК относится к франчайзи, как к полноценному партнеру по бизнесу, понимает и принимает наши проблемы, помогает в их решении, идет навстречу в сложных ситуациях, на сегодняшний день у меня функционирует 4 полноценных производства и 11 торговых точек.
Проработка и внедрение новых направлений, регулярное обновление ассортимента, расширение продуктовой линейки придают уверенности, увеличивают товарооборот пекарни, позволяют получать больший доход. Надеюсь на дальнейшее плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество.
23.02.2018
г. Иркутск
Сергей
Привет, мы — семья из Тольятти: Марина и Сергей. Нам по 30 с хвостиком и у нас сеть пекарен «Мамин хлеб» в нашем городе. В связи с отсутствием здесь перспективной работы мы решили открыть свой бизнес.
Однажды во время вечерней прогулки мы с мужем обратили внимание на очереди в одну из пекарен на вечернюю скидку. И нам тут же пришла идея открытия пекарни в Тольятти! Тем более в России хлеб – всему голова!
Мы начали искать франшизу и поняли, что франшизе франшизе рознь. Опыт работы подсказывал мне, что пекарни «Мамин Хлеб» выигрывают среди других по нескольким категориям.
Это согревающее название (ну, кто не любит маму?), натуральная домашняя выпечка, проверенные технологии в производстве, широкий ассортимент, интернациональность блюд.
И конечно, молодой творческий коллектив, который умеет продвигать франшизы пекарен и булочных и готов помогать с маркетингом. Мы хотели результата, вкладывали душу, старались вместе с командой из Ижевска! И, как итог, мы открылись прекрасно: одна из ТОПовых пекарен федеральной сети!
23.02.2018
г. Тольятти
Сергей и Марина
Я давно мечтала о своей пекарне и, когда наступил момент браться за дело и осуществлять свои задумки, решила не изобретать велосипед и найти франшизу.
Ведь франшиза — это годами отработанный бизнес, проверенные тех. карты и готовая модель бизнеса. Это проще, чем самому набивать шишки и нарабатывать клиентов.
Конечно, не всегда всё идеально получается, но управляющая компания всегда приходит на помощь моему бизнесу в решении образовавшихся проблем.
Поэтому смело рекомендую лучшую франшизу пекарни — «Мамин хлеб».
Ни одного дня не пожалела, что выбрала именно этого франчайзи. Здесь не нужно рисковать своими вложениями.
Есть квалифицированная команда, сопровождение при открытии и дальнейшая поддержка в бизнесе. И самое главное — очень вкусная выпечка по технологиям «Маминого хлеба»!
г. Карымское
23.02.2018
Наталья
Всех приветствую! Я самый первый партнер бренда «Мамин Хлеб» в Республике Казахстан. Мы с супругой решили сделать вложения в то, что людям нужно всегда — в общепит, и не прогадали. Работаем в городе Алматы, открылись 24.06.2022.
Много чего пришлось делать впервые. Я рад, что узнал про франшизу «Мамин хлеб».
Специалисты всегда на связи и оперативно отвечают для решения проблем.
Всем, кто рассматривает этот бизнес — легко не будет, но будет очень интересно.
Если вы хотите купить франшизу пекарни или открыть пекарню кондитерскую, могу с уверенностью сказать, что «Мамин Хлеб» вам поможет. Без обратной связи здесь вас точно не оставят.
24.06.2022
г. Алматы
Жанибек
С франшизой «Мамин хлеб» мы познакомились еще в августе 2019 г.
Перелистывая все возможные варианты своего дела, мы наткнулись на тему общепита, а именно — своей пекарни.
Именно в августе я решила поехать и познакомиться лично с командой и руководителями «Маминого хлеба» в г. Ижевск.
Узнать у них условия сотрудничества и что необходимо, чтобы открыть свою первую пекарню по франшизе.
По приезду мы начали искать помещение. Нашли через 3-4 месяца и тут большие проблемы возникли с электричеством и документацией. Но… было бы желание, а остальное всё решаемо. Кто открывал свое дело, тот поймет!
Сейчас выручка в нашем первом магазине составляет 1,5 млн. рублей. Через год мы открыли ещё одну пекарню полного цикла, затем дозагрузили её торговой точкой, что тоже в совокупе составляет 1 млн. рублей. По сей день очень плотно общаемся с территориальным менеджером. Это безумно тяжелый бизнес, но… хлеб — это тот продукт, который будет востребован всегда!!! Несмотря на ситуацию в мире!