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по договору
Рентабельность ~ 23%
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Пекарня «Мамин хлеб» франшиза-лидер
по данным рейтинга
франшиз России *

Франшиза пекарни
«Мамин хлеб»

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г. Ижевск, ул. Коммунаров 212
Посмотреть 3D тур
г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе 45
Ассортимент франшизы
пекарни «Мамин хлеб»
Авторских рецептов
850+
Видов продукции
65+
Торговая наценка
до 700%
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Как зарабатывают
наши пекарни
в Ижевске
на Пушкинской
в Салехарде
на ул. Мира
в Ижевске
в ТЦ "Эльгрин"
Мы публикуем реальные цифры действующих пекарен в разных городах, с разным пешеходным
и автомобильным трафиком, чтобы показать, как работает наша бизнес-модель в различных условиях.
Аренда помещения
и коммунальные платежи: 254 808 ₽Ингредиенты: 474 015 ₽
ФОТ: 465 608 ₽
Расходные материалы: 19 498 ₽
Операционные расходы
включая налоги: 69 620 ₽
Аренда помещения
и коммунальные платежи: 180 376 ₽ Ингредиенты: 433 125 ₽
ФОТ: 290 393 ₽
Расходные материалы: 25 612 ₽
Операционные расходы
включая налоги: 42 076 ₽
Аренда помещения
и коммунальные платежи: 164 000 ₽ Ингредиенты: 472 932 ₽
ФОТ: 393 101 ₽
Расходные материалы: 27 901 ₽
Операционные расходы
включая налоги: 64 419 ₽
21,95 %
Рентабельность
971 582 ₽
Расходы
24,36 %
Рентабельность
1 283 549 ₽
Расходы
24,35 %
Рентабельность
1 122 353 ₽
Расходы
273 200 ₽
Чистая прибыль
1 244 783 ₽
Выручка
413 281 ₽
Чистая прибыль
1 696 830 ₽
Выручка
361 325 ₽
Чистая прибыль
1 483 679 ₽
Выручка
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 157
г. Салехард ул. Мира 18
г. Ижевск, ТЦ "Эльгрин"
в Сургуте
на Геологической
в Н. Уренгое на Интернациональной
Аренда помещения
и коммунальные платежи: 281 165 ₽Ингредиенты: 794 015 ₽
ФОТ: 539 701 ₽
Расходные материалы: 29 156 ₽
Операционные расходы
включая налоги: 85 620 ₽
Аренда помещения
и коммунальные платежи: 187 219 ₽ Ингредиенты: 776 122 ₽
ФОТ: 596 566 ₽
Расходные материалы: 27 073 ₽
Операционные расходы
включая налоги: 63 619 ₽
Аренда помещения
и коммунальные платежи: 177 890 ₽ Ингредиенты: 359 606₽
ФОТ: 395 048 ₽
Расходные материалы: 21 954 ₽
Операционные расходы
включая налоги: 61 431 ₽
в Н. Уренгое
на Оптимистов
26,44 %
Рентабельность
1 650 599 ₽
Расходы
24,00 %
Рентабельность
1 729 657 ₽
Расходы
21,29 %
Рентабельность
1 015 929 ₽
Расходы
273 200 ₽
Чистая прибыль
2 244 022 ₽
Выручка
546 324 ₽
Чистая прибыль
2 275 981 ₽
Выручка
274 829 ₽
Чистая прибыль
1 290 758 ₽
Выручка
г. Сургут, ул. Геологическая, 157
г. Новый Уренгой,
ул. Оптимистов, 3.1
г. Новый уренгой
ул. Интернациональная, 14
Скачать финансовую модель
в Ижевске
на Пушкинской
Аренда помещения
и коммунальные платежи 180 376 ₽ Ингредиенты 433 125 ₽
ФОТ: 290 393 ₽
Расходные материалы 25 612 ₽
Операционные расходы
включая налоги 42 076 ₽
21,95 %
Рентабельность
971 582 ₽
Расходы
273 200 ₽
Чистая прибыль
1 244 783 ₽
Выручка
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 157
в Салехарде
на ул. Мира
Аренда помещения
и коммунальные платежи 254 808 ₽Ингредиенты 474 015 ₽
ФОТ 465 608 ₽
Расходные материалы 19 498 ₽
Операционные расходы
включая налоги 69 620 ₽
г. Салехард ул. Мира 18
Выручка
1 696 830 ₽
Чистая прибыль
413 281 ₽
Расходы
1 283 549 ₽
Рентабельность
24,36 %
в Сургуте
на Геологической
Аренда помещения
и коммунальные платежи 187 219 ₽ Ингредиенты 776 122 ₽
ФОТ 596 566 ₽
Расходные материалы 27 073 ₽
Операционные расходы
включая налоги 63 619 ₽
26,44 %
Рентабельность
1 650 599 ₽
Расходы
273 200 ₽
Чистая прибыль
2 244 022 ₽
Выручка
г. Сургут, ул. Геологическая, 157
Аренда помещения
и коммунальные платежи 281 165 ₽Ингредиенты 794 015 ₽
ФОТ 539 701 ₽
Расходные материалы 29 156 ₽
Операционные расходы
включая налоги 85 620 ₽
в Н. Уренгое
на Оптимистов
24,00 %
Рентабельность
1 729 657 ₽
Расходы
546 324 ₽
Чистая прибыль
2 275 981 ₽
Выручка
г. Новый Уренгой,
ул. Оптимистов, 3.1
в Н. Уренгое на Интернациональной
Аренда помещения
и коммунальные платежи 177 890 ₽ Ингредиенты 359 606₽
ФОТ 395 048 ₽
Расходные материалы 21 954 ₽
Операционные расходы
включая налоги 61 431 ₽
21,29 %
Рентабельность
1 015 929 ₽
Расходы
274 829 ₽
Чистая прибыль
1 290 758 ₽
Выручка
г. Новый уренгой
ул. Интернациональная, 14
в Ижевске
в ТЦ "Эльгрин"
Аренда помещения
и коммунальные платежи 164 000 ₽Ингредиенты 472 932 ₽
ФОТ 393 101 ₽
Расходные материалы 27 901 ₽
Операционные расходы
включая налоги 64 419 ₽
г. Ижевск, ТЦ "Эльгрин"
Выручка
1 483 679 ₽
Чистая прибыль
361 325 ₽
Расходы
1 122 353 ₽
Рентабельность
24,35 %

Форматы открытия пекарни

Площадь помещения в 35-45 м²
позволит открыться быстрее и с меньшими вложениями.
Площадь помещения: от 35 кв.м.
Средняя прибыль в месяц: 175 000 ₽
Инвестициив открытие:
от 2,5 млн. руб.
Рентабельность: 21-27%
Подробнее о формате «Мини»
Мини
Пекарня с потенциалом
выручки от 1,3 до 3,5 млн. рублей в месяц.
Площадь помещения: от 60 кв.м.
Средняя прибыль в месяц: 286 000 ₽
Инвестиции в открытие:
от 3,5 млн. руб.
Рентабельность: 21-27%
Стандарт
Подробнее о формате «Стандарт»
Что входит во франшизу «Мамин хлеб»
Технический-проект
Список и поставка оборудования
Товарный знак
Обучение и команда открытия
Технологические карты
Система контроля качества
После согласования помещения, наши дизайнеры создадут тех-проект с документацией, чтобы
ваша пекарня соответствовала всем стандартам
Только самое необходимое и надёжное оборудование от крупнейших поставщиков по специальным ценам для наших партнёров
Команда открытия всегда приезжает, помогает вам настроить работу пекарни и выводит на плановую выручку, а отдел сопровождения помогает увеличивать показатели из месяца в месяц
Вы начнете работать под брендом с историей, который знают потенциальные покупатели
и который официально зарегистрирован
на территории России и СНГ
150+ технологических карт и рецептов,
за которые нас любят наши клиенты
и возвращаются за покупками снова и снова
Система дистанционного контроля ваших сотрудников по чек-листам с помощью нашего отдела контроля позволяет партнерам держать качество продукта на высочайшем уровне и управлять бизнесом удаленно
.pdf (3.6 mb)
Скачать презентацию франшизы
Скачайте нашу презентацию в которой подробно описан полный состав франшизы «Мамин Хлеб»
И ещё 100+ инструментов
для успешной франшизы!

Подбор помещения для пекарни по франшизе «Мамин хлеб»
в вашем городе

Николай Завалин
В нашей базе уже более 235 подходящих помещений по всей России и СНГ. Каждый день мы пополняем базу и помогаем партнёрам быстрее найти локацию.
Специалист по поиску и подбору помещений
Помещение это 50% успеха вашей пекарни, поэтому мы очень тщательно подходим к процессу поиска, оценки и согласования локации.
Дадим свои
рекомендации
Посчитаем трафик
Проведем анализ
конкурентов
Оценим локацию
Франшиза «Мамин хлеб» – когда успех гарантирован!
Выбирая франшизу, вы, наверняка, хотите добиться желаемого результата и улучшить свою жизнь и жизнь своей семьи. Мы это понимаем и очень ценим.
Мы уверены в своем опыте и выстраиваем крепкие и взаимовыгодные отношения
со своими партнерами.
Если ваша пекарня не выходит на прогнозируемые показатели за определенный договором срок, мы открываем для вас вторую пекарню за свой
счет и компенсируем недополученную прибыль.
И вы зарабатываете.
Гарантированно.
Подробнее о гарантии в договоре
«Мамин хлеб»— это не просто прибыльная франшиза:
Официально зарегистрированный товарный знак
Лучшее производство
2021 года
Налаженная система запуска точек с партнерской сетью
в 178 пекарен
Целое сообщество,
где проходят тренинги и обучение партнеров,
обмен опытом
Официальный партнер iiko, системы отчетности
и управления
47 место в ТОП-500 лучших франшиз России-2022
Всё официально
Товарный знак Мамин Хлеб официально зарегистрирован согласно требованиям Федеральной Службы по интеллектуальной собственности.
Заявителем по данному товарному знаку является
Общество с ограниченной ответственностью «МАМИН ХЛЕБ».
Документы регистрации в ФИПС
Как купить франшизу пекарни и стать партнером компании «Мамин хлеб»?
Все получится. Главное — сделать первый шаг!
Оставить заявку на франшизу
1
Оставить заявку и скачать презентацию франшизы
2
Получить лучшие условия от персонального менеджера
3
Выбрать формат для открытия
4
Подписать договор франшизы, включая гарантию
5
Начать поиск помещения
и подготовку
к открытию
Что говорят о нас наши партнеры
Читать отзыв полностью
С компанией «Мамин Хлеб» мы дружим
с 2017 года. Изначально я рассматривал нескольких партнеров, но остановился
на франшизе «Мамин Хлеб». Дальнейшая совместная работа подтвердила правильность моего выбора.
г. Иркутск
23.02.2018
Сергей
Читать отзыв полностью
Привет, мы — семья из Тольятти: Марина
и Сергей. Нам по 30 с хвостиком и у нас сеть пекарен «Мамин хлеб» в нашем городе.
В связи с отсутствием здесь перспективной работы мы решили открыть свой бизнес.
23.02.2018
г. Тольятти
Сергей и Марина
Читать отзыв полностью
Я давно мечтала о своей пекарне и,
когда наступил момент браться за дело
и осуществлять свои задумки, решила
не изобретать велосипед и найти франшизу.
г. Карымское
23.02.2018
Наталья
Читать отзыв полностью
Всех приветствую! Я самый первый партнёр бренда «Мамин Хлеб» в Республике Казахстан. Мы с супругой решили сделать вложения в то, что людям нужно всегда —
в общепит, и не прогадали.
24.06.2022
г. Алматы
Жанибек
Читать отзыв полностью
С франшизой «Мамин хлеб» мы познакомились еще в августе 2019 года.
Перелистывая все возможные варианты своего дела, мы наткнулись на тему общепита, а именно — своей пекарни.
23.02.2018
г. Октябрьский
Анастасия
Вам понравилась
наша франшиза?
+
Напишите ваши впечатления о нашей
работе и мы поделимся ими с нашими потенциальными партнёрами.
С компанией «Мамин Хлеб» мы дружим с 2017 года. Изначально
я рассматривал нескольких партнеров, но остановился на франшизе «Мамин Хлеб». Дальнейшая совместная работа подтвердила правильность моего выбора.

Во время нашего сотрудничества были разные ситуации: мы спорили, обсуждали, рассматривали варианты, но всегда находили решения. Благодаря тому, что УК относится к франчайзи, как к полноценному партнеру по бизнесу, понимает и принимает наши проблемы, помогает в их решении, идет навстречу в сложных ситуациях, на сегодняшний день у меня функционирует 4 полноценных производства и 11 торговых точек.

Проработка и внедрение новых направлений, регулярное обновление ассортимента, расширение продуктовой линейки придают уверенности, увеличивают товарооборот пекарни, позволяют получать больший доход. Надеюсь на дальнейшее плодотворное
и взаимовыгодное сотрудничество.
С компанией «Мамин Хлеб» мы дружим
с 2017 года. Изначально я рассматривал нескольких партнеров, но остановился
на франшизе «Мамин Хлеб». Дальнейшая совместная работа подтвердила правильность моего выбора.

Во время нашего сотрудничества были разные ситуации: мы спорили, обсуждали, рассматривали варианты, но всегда находили решения. Благодаря тому, что УК относится к франчайзи, как к полноценному партнеру по бизнесу, понимает и принимает наши проблемы, помогает в их решении, идет навстречу в сложных ситуациях,
на сегодняшний день у меня функционирует 4 полноценных производства и 11 торговых точек.

Проработка и внедрение новых направлений, регулярное обновление ассортимента, расширение продуктовой линейки придают уверенности, увеличивают товарооборот пекарни, позволяют получать больший доход. Надеюсь на дальнейшее плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество.
23.02.2018
г. Иркутск
Сергей
Привет, мы — семья из Тольятти: Марина и Сергей. Нам по 30 с хвостиком и у нас сеть пекарен «Мамин хлеб» в нашем городе. В связи с отсутствием здесь перспективной работы мы решили открыть свой бизнес.

Однажды во время вечерней прогулки мы с мужем обратили внимание на очереди в одну из пекарен на вечернюю скидку. И нам тут же пришла идея открытия пекарни в Тольятти! Тем более в России хлеб – всему голова!

Мы начали искать франшизу и поняли, что франшизе франшизе рознь. Опыт работы подсказывал мне, что пекарни «Мамин Хлеб» выигрывают среди других по нескольким категориям.

Это согревающее название (ну, кто не любит маму?), натуральная домашняя выпечка, проверенные технологии в производстве, широкий ассортимент, интернациональность блюд.

И конечно, молодой творческий коллектив, который умеет продвигать франшизы пекарен и булочных и готов помогать с маркетингом.
Мы хотели результата, вкладывали душу, старались вместе с командой из Ижевска! И, как итог, мы открылись прекрасно: одна из ТОПовых пекарен федеральной сети!
23.02.2018
г. Тольятти
Сергей и Марина
Я давно мечтала о своей пекарне и, когда наступил момент браться за дело и осуществлять свои задумки, решила не изобретать велосипед и найти франшизу.

Ведь франшиза — это годами отработанный бизнес, проверенные тех. карты и готовая модель бизнеса. Это проще, чем самому набивать шишки и нарабатывать клиентов.

Конечно, не всегда всё идеально получается, но управляющая компания всегда приходит на помощь моему бизнесу в решении образовавшихся проблем.

Поэтому смело рекомендую лучшую франшизу пекарни — «Мамин хлеб».

Ни одного дня не пожалела, что выбрала именно этого франчайзи. Здесь не нужно рисковать своими вложениями.

Есть квалифицированная команда, сопровождение при открытии и дальнейшая поддержка в бизнесе. И самое главное — очень вкусная выпечка по технологиям «Маминого хлеба»!
г. Карымское
23.02.2018
Наталья
Всех приветствую! Я самый первый партнер бренда «Мамин Хлеб» в Республике Казахстан.
Мы с супругой решили сделать вложения в то, что людям нужно всегда — в общепит, и не прогадали. Работаем в городе Алматы, открылись 24.06.2022.

Много чего пришлось делать впервые. Я рад, что узнал про франшизу «Мамин хлеб».

Специалисты всегда на связи и оперативно отвечают для решения проблем.

Всем, кто рассматривает этот бизнес — легко не будет, но будет очень интересно.

Если вы хотите купить франшизу пекарни или открыть пекарню кондитерскую, могу с уверенностью сказать, что «Мамин Хлеб» вам поможет. Без обратной связи здесь вас точно не оставят.
24.06.2022
г. Алматы
Жанибек
С франшизой «Мамин хлеб» мы познакомились еще в августе 2019 г.

Перелистывая все возможные варианты своего дела, мы наткнулись на тему общепита, а именно — своей пекарни.

Именно в августе я решила поехать и познакомиться лично с командой и руководителями «Маминого хлеба» в г. Ижевск.

Узнать у них условия сотрудничества и что необходимо, чтобы открыть свою первую пекарню по франшизе.

По приезду мы начали искать помещение. Нашли через 3-4 месяца и тут большие проблемы возникли с электричеством и документацией. Но… было бы желание, а остальное всё решаемо. Кто открывал свое дело, тот поймет!

Сейчас выручка в нашем первом магазине составляет 1,5 млн. рублей. Через год мы открыли ещё одну пекарню полного цикла, затем дозагрузили её торговой точкой, что тоже в совокупе составляет 1 млн. рублей. По сей день очень плотно общаемся с территориальным менеджером. Это безумно тяжелый бизнес, но… хлеб — это тот продукт, который будет востребован всегда!!! Несмотря на ситуацию в мире!
23.02.2018
г. Октябрьский